Соцсети удалили более 450 материалов с призывами к суициду

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3 марта 2021, 09:36 Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Соцсети удалили 451 материал с призывами к несовершеннолетним совершить самоубийство. С таким требованием к социальным сетям вышел Роскомнадзор (РКН).

В ведомстве сообщили, что с 21 февраля в соцсетях «фиксируется активное распространение информации с призывами к совершению суицида 3 марта».

«Для защиты детей приняты меры по пресечению соцсетями распространения таких призывов», - говорится в сообщении РКН.

Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту призывов к суициду в социальных сетях.