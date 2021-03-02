Бастрыкин поручил проверить информацию о призывах к суициду в соцсетях

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2 марта 2021, 21:49

Александр Бастрыкин. Фото: сайт СК России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главку СК России организовать доследственную проверку по факту призывов к суициду в социальных сетях.

Кроме этого, поручено принять «исчерпывающие меры по оперативному пресечению противоправных действий и установлению злоумышленников».

По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, в последние дни февраля в соцсетях стали распространяться ролики и информация, побуждающая детей к совершению ряда небезопасных для их жизни действий.

Она отметила, что необходимые профилактические мероприятия уже проводятся рядом профильных ведомств. Тем не менее, в Следственный комитет поступают обращения с просьбой об организации процессуальной проверки.

Ранее вице-спикер ГД Ирина Яровая обратилась в Следком с просьбой принять меры в отношении соцсети TikTok.