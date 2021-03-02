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Яровая обратилась в Следком с просьбой принять меры в отношении соцсети TikTok

, 20:17 Источник: РИА Новости

Яровая обратилась в Следком с просьбой принять меры в отношении соцсети TikTok
Ирина Яровая. Фото: сайт ГД РФ

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к главе СК  России Александру Бастрыкину в связи с распространением в соцсети TikTok призывов к совершению суицида.

Яровая попросила главу СК принять меры и найти тех, кто стоит за созданием такого контента, который рассчитан, в первую очередь, на детей.

Парламентарий сообщила, что к ней поступила такая информация, которую позже подтвердили в Роскомнадзоре.

Ранеее сообщалось, что в Воронеже девочка во время съемок для TikTok проглотила 12 магнитных шариков.

ДВа

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