Жириновский считает, что Белоруссия должна стать частью России

Аргументы Недели → Общество 13+

4 марта 2021, 11:25 Источник: eadaily.com

Владимир Жириновский. Фото: сайт ЛДПР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия должна стать частью Российской Федерации в виде шести губерний.

По его словам, этому ничто не мешает - сохранены все вопросы культуры, языка, экономика будет бурно развиваться, внутренние цены будут российскими, «все вопросы Белоруссии будут решены».

«Если и дальше сидеть на двух стульях, долго это не протянет. Вы едите русский хлеб, пьете российскую нефть и газ и нигде с нами солидарности не проявили», - заявил политик.

Ранее Жириновский заявил, что Украина нападет на республики Донбасса в мае, Россия вмешается в войну.