В России выявили более 11,3 тысячи новых случаев коронавируса

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4 марта 2021, 11:20

медик, фото: Bai Xueqi/XinHua/ globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 4 290 135 человек. Об этом стало известно в четверг, 4 марта.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 11 385 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 409 (12,4%) без клинических проявлений … 475 летальных исходов … полностью выздоровели 16 123 человека», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 2150, Санкт-Петербурге – 986, Московской области – 693, Нижегородской области – 385 и Воронежской области – 283.

Темп прироста по стране составляет 0,27%.