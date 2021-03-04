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Американские ученые назвали болезнь, которая способствует «вечному» заражению коронавирусом

, 07:27 Источник: MedRxiv

Американские ученые назвали болезнь, которая способствует «вечному» заражению коронавирусом
перчатки, фото: pixabay.com

Группа ученых из Университета Южной Калифорнии зафиксировала первые случаи «вечного» заражения новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее исследование опубликовал портал medRxiv.

Эксперты определили, что у пациентов, страдающих от лейкемии, следы коронавируса сохранялись в течение более полугода.

«Дети и взрослые с подорванной иммунной системой очень уязвимы перед коронавирусной инфекцией. Столь длительное присутствие вируса в их организме повышает вероятность того, что он станет неуязвимым для антител благодаря новым мутациям», - говорится в тексте.

Ученые наблюдали за состоянием здоровья мальчика и девочки дошкольного возраста, а также молодого человека с острой формой лейкемии.

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