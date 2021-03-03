Медиками названы четыре изменения кожи при заражении коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

3 марта 2021, 22:08 Источник: ТВ "Звезда"

коронавирус, фото: pixabay.com

Четыре изменения кожи могут говорить о заражении человека коронавирусом. Результаты недавнего исследования показали, что для 17% пациентов с COVID-19 самым первым симптомом является именно сыпь.

Для 21% она была единственным признаком.



При COVID-19 могут поражаться пальцы ног и стопа, так называемые «ковидные пальцы». Уже через 7-10 дней очаги поражения становятся практически бесцветными, отечность уменьшается, а потом они рассасываются самостоятельно.

Исследование 375 пациентов с изменениями кожи, связанными с коронавирусом, показало, что у 47% была макулопапулезная сыпь. Симптом чаще проявлялся при тяжелых формах заболевания.

Крапивница – ещё один тип изменения кожи, сигнализирующий о заражении СOVID-19. Крапивница вызывает распад клеточных структур, при этом происходит резкое выделение гистамина через защитную систему организма.

Последними в списке являются везикулярные поражения, визуально напоминающие ветрянку.

Врач-отоларинголог Дайхес предупредил об опасности COVID-19 для слуха.