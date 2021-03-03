Врач-отоларинголог Дайхес предупредил об опасности COVID-19 для слуха

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3 марта 2021, 15:44 Источник: Агентство городских новостей "Москва"

ухо, pixabay.com

Директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Николай Дайхес в среду, 3 марта, в беседе с журналистами рассказал об опасности коронавируса для слуха.

Эксперт заявил, что опыт наблюдения за пациентами с COVID-19 показал, что данное заболевание вызывает у некоторых из них повреждение слухового нерва. Николай Дайхес подчеркнул, что в большей степени вышеуказанная проблема затрагивает больных с тяжелой формой коронавирусной инфекции, причем как в реанимации, так во время стационарного лечения в целом.

Специалист напомнил, что слуховой нерв является одним из самых "нежных" образований в организме человека. Дайхес заметил, что именно зрительный и слуховой нервы сильнее всего страдают от любой интоксикации.