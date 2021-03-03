Врач-отоларинголог Дайхес предупредил об опасности COVID-19 для слуха

Директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Николай Дайхес в среду, 3 марта, в беседе с журналистами рассказал об опасности коронавируса для слуха.
Эксперт заявил, что опыт наблюдения за пациентами с COVID-19 показал, что данное заболевание вызывает у некоторых из них повреждение слухового нерва. Николай Дайхес подчеркнул, что в большей степени вышеуказанная проблема затрагивает больных с тяжелой формой коронавирусной инфекции, причем как в реанимации, так во время стационарного лечения в целом.
Специалист напомнил, что слуховой нерв является одним из самых "нежных" образований в организме человека. Дайхес заметил, что именно зрительный и слуховой нервы сильнее всего страдают от любой интоксикации.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.