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Функционал портала госуслуг может быть расширен

, 11:15 Источник: РИА Новости

Функционал портала госуслуг может быть расширен
Портал госуслуг. Фото: Минцифры РФ

Функционал Госуслуг может быть пополнен сведениями из реестра микрофинансовых организаций. С такой инициативой выступило Минэкономразвития РФ.

Проект распоряжения внесли на рассмотрение кабмина. Если документ примут, физические лица и компании получат доступ к данным об участниках финансового рынка, выпискам из госреестров ломбардов, операторов инвестплатформ и МФО.

Также сообщается, что в министерстве предложили информировать самозанятых о кредитно-гарантийной поддержке через портал госуслуги, чтобы клиенты не обращались по таким вопросам лично.

Ранее эксперт рассказал, как защититься от мошенников на портале госуслуг.

ДВа

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