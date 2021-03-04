Функционал портала госуслуг может быть расширен

Функционал Госуслуг может быть пополнен сведениями из реестра микрофинансовых организаций. С такой инициативой выступило МинэкономразвитияРФ.
Проект распоряжения внесли на рассмотрение кабмина. Если документ примут, физические лица и компании получат доступ к данным об участниках финансового рынка, выпискам из госреестров ломбардов, операторов инвестплатформ и МФО.
Также сообщается, что в министерстве предложили информировать самозанятых о кредитно-гарантийной поддержке через портал госуслуги, чтобы клиенты не обращались по таким вопросам лично.
Ранее эксперт рассказал, как защититься от мошенников на портале госуслуг.
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