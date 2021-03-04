Счетная палата пришла к выводу, что российским регионам не хватает денег на медицину

В Счетной палате проанализировали предоставление и расходование субвенций и пришли к выводу, что регионам не хватает средств для эффективного исполнения полномочий в сфере обязательного медстрахования.
По словам замруководителя СП Галины Изотовой, были выявлены признаки, которые могут указывать как на наличие скрытого дефицита финансирования территориальных программ ОМС, так и на недостатки планирования и исполнения объемов медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС.
«Кроме того, установлено, что у медицинских организаций недостаточно средств ОМС для финансирования текущих расходов», – сказала замглавы счетной палаты.
Ранее в Счетной палате предложили не медлить с переводом в постоянный режим налога на самозанятых.
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