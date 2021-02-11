В Счетной палате предлагают не медлить с переводом в постоянный режим налога на самозанятых

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11 февраля 2021, 07:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: сайт Счетной палаты РФ

Аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин предупредил о рисках использования режима самозанятых для незаконной налоговой оптимизации.

По его словам, сохраняются риски злоупотребления режимом самозанятых для незаконной налоговой оптимизации. Например, посредством перевода бывших сотрудников в самозанятые с использованием аффилированных компаний. Второй риск - это потеря доходов внебюджетными фондами.

Аудитор также предложил рассмотреть вопрос о более раннем переводе режима самозанятых из пилотного в постоянный.

«Чем раньше люди поймут, что государство уже окончательно определилось и не экспериментирует, тем большее количество людей будут с большей охотой и активностью идти в этот режим», - заявил подчеркнул Батуркин.

Ранее сообщалось, что россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом.