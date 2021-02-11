В Счетной палате предлагают не медлить с переводом в постоянный режим налога на самозанятых
11 февраля 2021, 07:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин предупредил о рисках использования режима самозанятых для незаконной налоговой оптимизации.
По его словам, сохраняются риски злоупотребления режимом самозанятых для незаконной налоговой оптимизации. Например, посредством перевода бывших сотрудников в самозанятые с использованием аффилированных компаний. Второй риск - это потеря доходов внебюджетными фондами.
Аудитор также предложил рассмотреть вопрос о более раннем переводе режима самозанятых из пилотного в постоянный.
«Чем раньше люди поймут, что государство уже окончательно определилось и не экспериментирует, тем большее количество людей будут с большей охотой и активностью идти в этот режим», - заявил подчеркнул Батуркин.
Ранее сообщалось, что россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом.
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