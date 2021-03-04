Российские ученые проектируют космический аппарат для исследования Венеры

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4 марта 2021, 10:01 Источник: РИА Новости

Космос. Фото: pixabay.com

Российские специалисты приступили к проектированию космического аппарата «Венера-Д».

По словам завлабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмилы Засовой, запуск должен быть в 2029 году.

Научный руководитель института Лев Зеленый рассказал, что финансирование на эскизное проектирование выделят в этом году, а всего до 2025 года на эти работы может потребоваться около полумиллиарда рублей.

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