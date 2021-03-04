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Российские ученые проектируют космический аппарат для исследования Венеры

, 10:01 Источник: РИА Новости

Российские ученые проектируют космический аппарат для исследования Венеры
Космос. Фото: pixabay.com

Российские специалисты приступили к проектированию космического аппарата «Венера-Д».

По словам завлабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмилы Засовой, запуск должен быть в 2029 году.

Научный руководитель института Лев Зеленый рассказал, что финансирование на эскизное проектирование выделят в этом году, а всего до 2025 года на эти работы может потребоваться около полумиллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что японский миллиардер собирает команду в путешествие вокруг Луны.

ДВа

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