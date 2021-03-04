В России более половины компаний не отказались от удаленной работы
4 марта 2021, 09:29
Более половины компаний в России продолжают частично или полностью работать удаленно. К такому выводу пришли эксперты ряда сервисов.
По данным исследования, 55% представителей бизнеса заявили, что в их компаниях дистанционно работают до 10% сотрудников. В то же время 20% нанимателей отметили, что перевели на удаленку почти треть работников. Ещё в 14% компаний дистанционно работает половина сотрудников, сообщает RT.
Немногим более трети работодателей собираются вызвать в офисы всех своих сотрудников, 27% компаний запланировали возвращение с дистанционного формата деятельности лишь части работников.
Ранее сообщалось, что миллиардер Варданян назвал «толмачом» одну из профессий будущего.
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