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В России более половины компаний не отказались от удаленной работы

, 09:29

В России более половины компаний не отказались от удаленной работы
Фото: pixabay.com

Более половины компаний в России продолжают частично или полностью работать удаленно. К такому выводу пришли эксперты ряда сервисов.

По данным исследования, 55% представителей бизнеса заявили, что в их компаниях дистанционно работают до 10% сотрудников. В то же время 20% нанимателей отметили, что перевели на удаленку почти треть работников. Ещё в 14% компаний дистанционно работает половина сотрудников, сообщает RT.

Немногим более трети работодателей собираются вызвать в офисы всех своих сотрудников, 27% компаний запланировали возвращение с дистанционного формата деятельности лишь части работников.

Ранее сообщалось, что миллиардер Варданян назвал «толмачом» одну из профессий будущего.

ДВа

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