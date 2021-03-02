Миллиардер Варданян назвал «толмачом» одну из профессией будущего

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2 марта 2021, 16:29 Источник: РБК

Фото: pixabay.com

Социальный предприниматель Рубен Ваданян считает, что прежние компетенции теряют актуальность из-за формирования новой бизнес-среды.

По его словам, в будущем будут востребованы люди, умеющие объединять усилия специалистов из разных сфер, причем, аналогов этим профессиям раньше не было.

В качестве примера Варданян привел профессию, названную им «толмач», – это человек, который будет выступать переводчиком «с русского на русский», то есть, объяснять специалистам из разных сфер механизмы взаимодействия друг между другом.

Предприниматель считает, что такой человек должен будет уметь собрать в одной команде условных компьютерщика, юриста, врача, инженера и журналиста и сделать так, чтобы они вместе смогли работать.

Еще одним профессионалом будущего Варданян назвал «синтезатора данных» - это специалист, который будет оперировать гигантскими объемами информации, анализировать их и находить им применение.

Ранее сообщалось, что в России в 2021 году под угрозой закрытия оказался каждый десятый бизнес.