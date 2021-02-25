В России в 2021 году под угрозой закрытия оказался каждый десятый бизнес

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25 февраля 2021, 08:21 Источник: РБК

Малое предприятие. Фото: сайт ГД.

Значительная часть малого и среднего бизнеса с наступлением 2021 года продолжает испытывать серьезные проблемы. Об этом говорят данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

В 2021 году российский малый и средний бизнес сталкивается с теми же проблемами, что и на пике пандемии, следует из февральского опроса компаний. Спрос на товары и услуги так и не восстановился примерно у двух третей предприятий.

К началу 2021 года российский бизнес подошел со снизившимися зарплатами сотрудников, падением объемов выручки и упавшим спросом. Примерно у 60% компаний выручка в пандемийном году уменьшилась более чем на 30%, около 45% респондентов урезали фонд оплаты труда.

В начале 2021 года у трети респондентов продолжил снижаться оборот. Примерно каждая десятая российская компания (9,7%), согласно результатам опроса, готовится к закрытию.

Ранее сообщалось, что новая стратегия экономического развития России может к 2030 году оставить страну без среднего класса.