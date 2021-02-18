Новая стратегия экономического развития России может к 2030 году оставить страну без среднего класса

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 февраля 2021, 15:54 Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

«Стратегия-2020» потерпела фиаско, и о ней уже начали забывать. Созданием нового плана социально-экономического развития России займется непосредственно правительство: решено обойтись без разного рода «академических институтов», «национальных университетов» и прочих «мозговых центров». Уверенности кабмину добавляют события «карантинного» года.

По итогам 2020 года экономика РФ потеряла не 7%, как прогнозировали зарубежные эксперты, не 3,9%, как предсказывали в Минэкономразвития, а всего лишь 3,1%. «План восстановления экономики», оплаченный в итоге за счет благосостояния трудящихся, сработал на полную катушку.

По данным Росстата, в прошлом году «расходы на конечное потребление домохозяйств упали на 8,6%». Текущий уровень зарплат в пересчете на доллары оказался минимальным с 2009 года.

Падение потребления помогло сохранить валютную выручку, сокращение фонда зарплат обеспечило рост прибыли, «фонд национального благосостояния» не был потрачен, а налогообложение физических лиц даже возросло. Закрытые для туризма границы оставили внутри страны около 20 млрд долларов, за счет которых и была обеспечена «помощь».

«Льготная ипотека» явилась образцом манипуляции экономической политикой в частных интересах. В кризис девелоперы просили у руководства страны помощи, но правительство вместо раздачи денег придумало «льготную ипотеку». Под «снижение процента» россияне бросились брать кредиты, и увеличившийся спрос так разогнал цены на жилье, что ежемесячный платеж «по льготной ипотеке» оказался не ниже, чем платеж без всяких льгот.

Решив не давать людям денег, руководство предположило, что падение доходов россияне компенсируют кредитами. Так и произошло. В кризисный год банки выдали «физлицам» 2,393 трлн рублей новых займов. Общий долг достиг рекордных 20,044 трлн рублей, или 36% от денежных доходов населения (оцениваемых Росстатом в 55 трлн рублей в год). Чтобы рассчитаться с банками, россияне обращаются в микрофинансовые организации, которые переживают бум спроса.

Состоялось давно уже обещанное «импортозамещение». Произошло «снижение внутреннего конечного спроса (–5%) и статистически вырос чистый экспорт товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (–13,7%) по сравнению с экспортом (–5,1%)». В итоге за счет сокращения нашего потребления руководство смогло компенсировать падение своих нефтяных доходов.

Мы думали, что «импортозамещение» - это когда вместо дорогих заграничных вещей мы покупаем дешевую российскую продукцию такого же высокого качества. Оказалось, что импортозамещение - это когда мы вообще ничего не покупаем, а сэкономленная валютная выручка уходит туда, откуда пришла, - по данным Центробанка РФ, вывоз капитала в 2020 году составил 48 млрд долларов. В «карантинный» год российские миллиардеры умудрились разбогатеть еще больше.

Не стоит удивляться, что воодушевленное такими «успехами» правительство решило, что со стратегией достижения национальных целей к 2030 году оно сможет справиться самостоятельно и без проблем. Первые очертания стратегии руководство должно представить уже в конце февраля. По информации «Ведомостей», группу «новая высокотехнологичная экономика» возглавил первый зампред правительства Андрей Белоусов, за «агрессивное развитие инфраструктуры» отвечает зампред Марат Хуснуллин, «новый общественный договор» составит зампред Татьяна Голикова, «клиентоцентричное государство» опишет руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, «национальной инновационной системой» займется зампред Дмитрий Чернышенко.

Один из авторов будущей стратегии вице-премьер Белоусов имеет превосходный опыт точного прогноза, изложенного им в статье «Сценарии экономического развития России на пятнадцатилетнюю перспективу» и опубликованного в 2006 году.

Это довольно откровенный текст. Экономист Белоусов прямо указал на такой социальный тренд, как «увеличение слоя населения, составляющего «средний класс», его революционизирующее воздействие на стандарты потребления» как на источник «рисков для России».

Он рассказал о том, откуда берутся риски: «переключение спроса на качественные импортные товары, снижение роли низких цен как фактора конкурентоспособности и сужение ниш рынков, занимаемых российскими товарами», вызовет «усиление социальной конфликтности и рост притязаний на увеличение оплаты труда, превышающий возможности компаний для повышения производительности труда». То есть само существование «среднего класса» представляет собой угрозу для прибылей российской олигархии, потому что рост доходов людей будет означать рост претензий людей на качественные товары и на качественную жизнь.

Каждый раз, когда важный руководитель говорит нам что-либо о национальных целях и об объективных трудностях, которые мы должны преодолеть все вместе, необходимо понимать, что перед нами - долларовый мультимиллионер, виртуозно умеющий превращать планы и постановления в «живые деньги».

А теперь по пунктам. Прибыль «новой высокотехнологичной экономики» будет обеспечена за счет планомерного сокращения реальных доходов работников. «Агрессивное развитие инфраструктуры» будет достигнуто теми же способами, что и рост строительства через «льготную ипотеку»: всех, кто нуждается в новой инфраструктуре, агрессивно заставят оплачивать ее по двойной цене. «Национальная инновационная система» будет выстроена вокруг камер слежения, а также принудительной установки соответствующего программного обеспечения в каждый гаджет и контроля над расходами россиян.

Отдельно о «новом общественном договоре», за который отвечает вице-премьер Голикова. «Старый общественный договор», в рамках которого власть освоила «общенародную собственность», за 30 лет уже исчерпан. Руководители получили «социалистическую собственность» - россияне получили полные супермаркеты и телевизор с 30 программами вместо трех. Главная задача - это трансфер собственности на те самые «заводы-пароходы-трубопроводы», которые руководство прибрало к рукам 20–30 лет назад.

Собственность в РФ была и осталась производной от власти. Нет власти - нет собственности. Поэтому дети начальников, готовящиеся принять собственность от своих отцов, пойдут на все, только чтобы люди не вмешались в процесс ее передачи. Отсюда такое ожесточение власти против всех, кто сомневается в ее правах. И «новый общественный договор», скорее всего, просто вычеркнет из общества всех, кто не впишется в начальственные планы. Если прежняя «стратегия» была направлена на то, чтобы людям не хотелось спрашивать, откуда у власти столько собственности, то новая стратегия сделает так, чтобы люди не могли этого спросить.