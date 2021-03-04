Минкультуры РФ подготовит концепцию развития отечественного кинематографа до 2030 года

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4 марта 2021, 08:15 Источник: Парламентская газета

Ольга Любимова. Фото Минкультуры РФ

Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала на правительственном часе в Совете Федерации, как будет развиваться отечественное кино.

По ее словам, приоритет при распределении господдержки киноиндустрии планируется отдать детским и семейным фильмам. Кроме того, в Минкультуры намерены возродить легендарный «Ленфильм» и другие государственные киностудии.

В настоящее время ведомство выделяет средства производителям исторических сериалов, которые, по словам Любимовой, соответствуют нашим общим запросам в воспитании молодёжи.

«При этом Минкультуры не может влиять на качество телесериалов, так как их снимают на деньги инвесторов, а все, что показывается на телевидении, относится к компетенции Минцифры», - добавили Любимова.