Эксперт Асафов считает, что в работе полиции произошли кратные качественные изменения

Аргументы Недели → Общество 13+

4 марта 2021, 08:01 Источник: Свободная пресса

Фото: сайт ГД

Учитывая количество уголовных дел против полицейских, коррупция и произвол исчезнуть навсегда он вряд ли когда-то смогут. Так считает независимый политический аналитик Александр Асафов, прокомментировавший итоги заседания коллегии МВД с участием президента РФ.

По его словам, коррупция и произвол останутся просто потому, что такова человеческая природа, вопрос только в масштабе этих явлений.

«Но я обращу внимание – если посмотреть на количество и состав дел по коррупции с 2015 года, то можно увидеть кратные качественные изменения. Это же не произошло одномоментно в 2020 году или в первые месяцы 20201 года, это процесс, плавно набирающий обороты», - сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что причина этого не только в том, что силовики стали работать лучше, а еще и в том, что общество становится все более прозрачным информационно.

«Процесс, конечно, происходит не так быстро, как хотелось бы, тем не менее власть учится общаться с гражданским обществом через журналистов», - считает Асафов.

Ранее сообщалось, что Путин потребовал полицию активнее выявлять факты хищения бюджетных средств.