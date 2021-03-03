Путин потребовал активнее выявлять факты хищения бюджетных средств

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3 марта 2021, 14:41 Источник: Интерфакс

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Владимир Путин призвал правоохранителей активнее выявлять факты хищения бюджетных средств.

Президент 3 марта принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Путин потребовал ужесточения борьбы с хищением бюджетных средств, выделяемых на противодействие пандемии коронавируса, а также жестко реагировать на вывод за рубеж похищенных средств.

"Нужно активнее выявлять и пресекать факты хищения бюджетных средств, в том числе выделяемых на борьбу с коронавирусной инфекцией, жестко реагировать на попытки создания теневых схем и незаконного вывода капитала за рубеж", - сказал глава российского государства. По словам президента, проблемы есть.

Говоря о мерах по декриминализации экономики и борьбе с коррупцией, Путин призвал правоохранителей: "Прошу самым серьезным образом усилить процессуальный и ведомственный контроль за обоснованностью и обусловленностью возбуждения уголовных дел и расследования о преступлениях в сфере предпринимательства" и подчеркнул, что "реагировать здесь надо на подобные злоупотребления своевременно и жестко".