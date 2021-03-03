В Твери спасли беременную женщину с полным поражением легких

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3 марта 2021, 21:21 Источник: Facebook

врач, pixabay.com

В Твери врачам удалось вылечить больную пневмонией женщину со 100% поражением легких. Согласно последней информации, пациентка поступила в клинику беременная, позже ей сделали кесарево сечение.

Заведующий службой анестезиологии и реанимации Тверской областной клинической больницы Максим Петрушин отметил, что женщина по имени Екатерина находилась в реанимации в послеродовом периоде 35 суток. Пациентка поступила в ОКБ со 100% поражением легких. Женщине сделали кесарево сечение, в результате которого на свет появился мальчик по имени Миша.

К настоящему моменту Екатерина выписана домой в удовлетворительном состоянии. Врачи желают здоровья ей и новорожденному.