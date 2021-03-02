В Подмосковье врачи спасли пациента с коронавирусом после 98 дней лечения в больнице

В одной из больниц подмосковного Домодедово 56-летнего пациента с 90-процентным поражением легких и коронавирусом нового типа удалось поставить на ноги после 98 дней интенсивного лечения.
Мужчина поступил в Домодедовскую центральную горбольницу в крайне тяжелом состоянии и был экстренно помещен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи обратились за помощью в лечении пациента к торакальным хирургам МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского. Специалисты установили дренаж для лечения бронхоплеврального свища. Через некоторое время состояние мужчины стабилизировать и он пошел на поправку.
В общей сложности пациент провел на больничной койке 98 дней. К настоящему моменту он выписан из медучреждения на амбулаторное лечение.
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