Михаил Мишустин уволил замглавы Роспечати Владимира Григорьева
3 марта 2021, 19:19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Роспечати Владимира Григорьева.Распоряжение главы правительства размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
Такое решение было принято в связи с упразднением Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. От должности также освобожден замглавы Роспечати Илья Лазарев.
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