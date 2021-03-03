Михаил Мишустин уволил замглавы Роспечати Владимира Григорьева

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3 марта 2021, 19:19

Владимир Григорьев, фото: АГН Москва/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Роспечати Владимира Григорьева.Распоряжение главы правительства размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Такое решение было принято в связи с упразднением Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. От должности также освобожден замглавы Роспечати Илья Лазарев.

В конце ноября глава российского государства Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. Минцифры должно сформировать две ликвидационные комиссии, которые займутся непосредственно процедурой расформирования ведомств.