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Михаил Мишустин уволил замглавы Роспечати Владимира Григорьева

, 19:19

Михаил Мишустин уволил замглавы Роспечати Владимира Григорьева
Владимир Григорьев, фото: АГН Москва/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Роспечати Владимира Григорьева.Распоряжение главы правительства размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Такое решение было принято в связи с упразднением Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. От должности также освобожден замглавы Роспечати Илья Лазарев.

В конце ноября глава российского государства Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. Минцифры должно сформировать две ликвидационные комиссии, которые займутся непосредственно процедурой расформирования ведомств.

НС

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