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Россвязь и Роспечать будут ликвидированы до 30 июня

, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Россвязь и Роспечать будут ликвидированы до 30 июня
Михаил Мишустин. Фото: сайт правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры РФ завершить процесс ликвидации подведомственных министерству Россвязи и Роспечати до 30 июня 2021 года.

Минцифры должно сформировать две ликвидационные комиссии, которые займутся непосредственно процедурой расформирования ведомств, говорится в документе.

Соответствующие комиссии возглавят заместители руководителей Россвязи и Роспечати - Сергей Чебаков и Надежда Кожебаткина.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года в России начнется оптимизация системы государственного управления.

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