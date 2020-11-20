РБК: Правительство упразднит федеральные агентства Роспечать и Россвязь

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20 ноября 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Здание правительства РФ. Фото: сайт правительства РФ

Правительство ликвидирует два федеральных агентства - Россвязь и Роспечать. РБК сообщает информацию о закрытии Федерального агентства связи и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям со ссылками на свои источники в правительстве и в одном из ведомств.

Предполагается, что полномочия упраздняемых ведомств будут переданы в Минцифры. Ликвидация двух федеральных агентств — часть плана по оптимизации системы государственного управления, о которой ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

С 1 января 2021 года в России начнется оптимизация системы государственного управления. Мишустин в понедельник, 16 ноября, заявил, что откладывать реформу больше нельзя.

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн 17 ноября сообщил о возможности сокращения Россвязи и Роспечати. По его словам, обсуждается вопрос оптимизации структуры Минцифры, и это «дело ближайшего будущего».