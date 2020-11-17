Правительство рассматривает вопрос сокращения Россвязи и Роспечати

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17 ноября 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Здание правительства РФ. Фото: сайт правительства РФ

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил о возможности сокращения Россвязи и Роспечати.

По его словам, обсуждается вопрос оптимизации структуры Минцифры, и это «дело ближайшего будущего».

«Помимо самого министерства, есть два агентства и одна служба. К службе (Роскомнадзору) вопросов нет и быть не может. А вот что касается Роспечати и Россвязи – их будущее в правительстве обсуждается. Я не за или против их сокращения, просто констатирую факт, что это рассматривается», – сказал Хинштейн.

Накануне глава правительства России Михаил Мишустин предложил начать оптимизацию штата госслужащих с 1 января 2021 года и завершить в течение трех месяцев.