Правительство рассматривает вопрос сокращения Россвязи и Роспечати
17 ноября 2020, 10:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил о возможности сокращения Россвязи и Роспечати.
По его словам, обсуждается вопрос оптимизации структуры Минцифры, и это «дело ближайшего будущего».
«Помимо самого министерства, есть два агентства и одна служба. К службе (Роскомнадзору) вопросов нет и быть не может. А вот что касается Роспечати и Россвязи – их будущее в правительстве обсуждается. Я не за или против их сокращения, просто констатирую факт, что это рассматривается», – сказал Хинштейн.
Накануне глава правительства России Михаил Мишустин предложил начать оптимизацию штата госслужащих с 1 января 2021 года и завершить в течение трех месяцев.
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