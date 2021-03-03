Жириновский считает, что школьные повара лично должны отвечать за качество еды
3 марта 2021, 18:57
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с массовым отравлением школьников в Красноярске. По его словам, в России следует ужесточить меры контроля за питанием в учебных учреждениях.
Жириновский считает, что нужно вводить персональную ответственность повара за качество приготовленного. Также надо обязать чиновников пробовать блюда из школьного меню. "В армии командир всегда лично дегустирует, чем будут кормить солдат, вот и сотрудники Роспотребнадзора должны сами снимать пробу в тех партиях еды, которые развозят по школам", - написал политик в своем Telegram-канале. А если пробовать не стали - "вся партия на «стоп»".
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