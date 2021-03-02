Почти 60 школьников в Красноярске попали в больницу с пищевым отравлением

В школах Красноярска отравились около 60 учеников. Согласно данным пресс-службы регионального Минздрава, в настоящий момент ребята находятся в больницах в состоянии средней степени тяжести.
Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что были выявлены более 70 случаев иерсиниозной инфекции с предварительным диагнозом "псевдотуберкулез". Известно, что отравились школьники в возрасте от семи до 14 лет. Предполагается, что дети съели салаты, которые были изготовлены с нарушением технологического процесса.
В Минздраве уточнили, что в общей сложности госпитализированы были 56 человек.
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