Почти 60 школьников в Красноярске попали в больницу с пищевым отравлением

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2 марта 2021, 12:20 Источник: ТАСС

больничная палата, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В школах Красноярска отравились около 60 учеников. Согласно данным пресс-службы регионального Минздрава, в настоящий момент ребята находятся в больницах в состоянии средней степени тяжести.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что были выявлены более 70 случаев иерсиниозной инфекции с предварительным диагнозом "псевдотуберкулез". Известно, что отравились школьники в возрасте от семи до 14 лет. Предполагается, что дети съели салаты, которые были изготовлены с нарушением технологического процесса.

В Минздраве уточнили, что в общей сложности госпитализированы были 56 человек.