В Казани угарным газом отравились женщина и двое детей

Аргументы Недели → Происшествия 13+

28 февраля 2021, 20:08

газ, фото: pixabay.com

В Казани три человека отравились днем угарным газом в квартире дома. Женщину и двоих детей отвезли в больницу. Об этом сообщили сегодня в ГУ МЧС России по Татарстану.

Сейчас 31-летняя женщина и двое детей находятся в состоянии средней тяжести. Предварительно, причиной происшествия стала неправильная эксплуатация газового оборудования.

Вчера под Самарой три человека отравились угарным газом и погибли.