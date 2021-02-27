ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Происшествия 13+

Под Самарой три человека отравились угарным газом и погибли

, 21:54

Под Самарой три человека отравились угарным газом и погибли
Газ. Фото: pixabay.com

В селе Сергиевск Самарской области три человека погибли из-за отравления угарным газом. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону. Среди погибших детей и подростков нет.

Причиной смерти людей стало нарушение работы газового котла. Погибли 60-летний мужчина и две 58-летние женщины.Организована прокурорская проверка, будут проверены действия ответственных лиц обслуживающей дом газовой компании.

Ранее трое детей отравились угарным газом и были госпитализированы в Тульской области.

НС

В мире

Президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, сообщает пресс-служба администрации главы государства. Ранее его освободил от должности премьер-министр Никол Пашинян.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью