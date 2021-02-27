Под Самарой три человека отравились угарным газом и погибли

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27 февраля 2021, 21:54

Газ. Фото: pixabay.com

В селе Сергиевск Самарской области три человека погибли из-за отравления угарным газом. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону. Среди погибших детей и подростков нет.

Причиной смерти людей стало нарушение работы газового котла. Погибли 60-летний мужчина и две 58-летние женщины.Организована прокурорская проверка, будут проверены действия ответственных лиц обслуживающей дом газовой компании.

Ранее трое детей отравились угарным газом и были госпитализированы в Тульской области.