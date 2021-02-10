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Трое детей отравились угарным газом и были госпитализированы в Тульской области

, 17:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУСК РФ по Тульской области

Трое детей отравились угарным газом и были госпитализированы в Тульской области
скорая помощь, pixabay.com

В Тульской области после отравления угарным газом были госпитализированы трое детей. Соответствующую информацию в среду, 10 февраля, предоставили в СУСК РФ по региону и областной прокуратуре.

Установлено, что трое детей 2011, 2012 и 2015 годов рождения отравились угарным газом в квартире, которая находится на улице Беклемищева города Узловая под Тулой. Несовершеннолетние были госпитализированы. Их родителям помощь оказали на месте.

В настоящий момент выясняются точные обстоятельства и причины случившегося. Данных о состоянии детей не поступало.

ЕТ

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