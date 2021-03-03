Безоговорочные плюсы пандемии на беду бюрократам

Аргументы Недели → Общество 13+

3 марта 2021, 17:15

В конце марта исполнится год с момента, когда в России начали вводить ограничения и новые правила в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Однако среди новшеств были не только те, что относились к категории запретов, но и такие, которые существенно облегчали россиянам жизнь. Среди них, в частности, можно смело назвать беззаявительное продление и дистанционное оформление льгот и пособий или минимизацию необходимости лично являться к чиновникам по тем или иным вопросам. Часть «пандемийных» порядков в социальной сфере к настоящему моменту отменена, но в некоторых сферах уже ставшие привычными правила продолжают действовать.



С 1 марта перестал действовать автоматический беззаявительный порядок продления пособий на детей от рождения до трёх лет. Теперь необходимость предоставления документов возвращается. В течение трёхлетнего срока получения пособия понадобится три обращения: в первые 6 месяцев после рождения ребёнка, в момент исполнения ему одного года и двух лет.



Ещё месяц продолжит своё действие беззаявительный порядок продления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Данный порядок, введённый в начале пандемии, изначально должен был закончить своё действие 31 декабря, но был продлён до 1 апреля. В результате россияне, у которых полугодичный срок истекает до этой даты, автоматически получают продление господдержки. Однако начиная со 2 апреля прежние правила возвращаются.



Более чем на полгода (до 1 октября) продлён и порядок назначения и продления инвалидности, а также назначения соответствующих пенсий и доплат. Процедура присвоения группы инвалидности проходит исключительно на основании предоставленных гражданином документов, без необходимости лично являться в бюро медико-социальной экспертизы. В общем, не было бы счастья, да несчастье помогло.



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