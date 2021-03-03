Россиянин приговорен к 5 годам колонии за подготовку терактов на Украине и в Крыму

Южный окружной военный суд сегодня приговорил к пяти годам лишения свободы россиянина Олега Приходько, сообщили в пресс-службе суда. Также он должен заплатить штраф в размере 110 тысяч рублей.
Приходько обвинили в подготовке теракта в администрации города Саки на западе Крымского полуострова и приготовление к поджогу генконсульства России в украинском Львове. В октябре 2019 года в гараже 62-летнего крымского кузнеца были найдены самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления и бутылки с зажигательной смесью. Он утверждает, что взрывчатку ему подкинули.
Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал информацию о том, что террористы готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России на массовых уличных акциях.
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