Россиянин приговорен к 5 годам колонии за подготовку терактов на Украине и в Крыму

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3 марта 2021, 16:08 Источник: ТАСС

суд, фото: pixabay.com

Южный окружной военный суд сегодня приговорил к пяти годам лишения свободы россиянина Олега Приходько, сообщили в пресс-службе суда. Также он должен заплатить штраф в размере 110 тысяч рублей.

Приходько обвинили в подготовке теракта в администрации города Саки на западе Крымского полуострова и приготовление к поджогу генконсульства России в украинском Львове. В октябре 2019 года в гараже 62-летнего крымского кузнеца были найдены самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления и бутылки с зажигательной смесью. Он утверждает, что взрывчатку ему подкинули.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал информацию о том, что террористы готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России на массовых уличных акциях.