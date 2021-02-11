Депутат Шхагошев отреагировал на информацию о возможных терактах на массовых акциях

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11 февраля 2021, 21:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

ОМОН, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал информацию о том, что террористы готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России на массовых уличных акциях.

«Информация, на которую сейчас ссылаются правоохранительные органы, нефейковая», - пояснил он.

Шхагошев отметил, что любая террористическая организация отслеживает, где можно организовать теракт с наибольшим для себя эффектом. По его словам, во время несанкционированных акций протеста боевикам гораздо проще организовать теракт, а правоохранительным органам сложнее его предотвратить, поскольку участники митинга переходят с одного места на другое, получая соответствующую информацию в Интернете.

«Это не означает, что митинги не надо проводить, речь вообще не об этом. Мы говорим об опасности проведения несогласованных акций», - заключил он.