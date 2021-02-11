Депутат Шхагошев отреагировал на информацию о возможных терактах на массовых акциях
11 февраля 2021, 21:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: МК
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал информацию о том, что террористы готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России на массовых уличных акциях.
«Информация, на которую сейчас ссылаются правоохранительные органы, нефейковая», - пояснил он.
Шхагошев отметил, что любая террористическая организация отслеживает, где можно организовать теракт с наибольшим для себя эффектом. По его словам, во время несанкционированных акций протеста боевикам гораздо проще организовать теракт, а правоохранительным органам сложнее его предотвратить, поскольку участники митинга переходят с одного места на другое, получая соответствующую информацию в Интернете.
«Это не означает, что митинги не надо проводить, речь вообще не об этом. Мы говорим об опасности проведения несогласованных акций», - заключил он.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.