Спецслужбы РФ: Исламисты панируют террористические акты против участников массовых протестов в России

Аргументы Недели → Армия 13+

11 февраля 2021, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Террористы из организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), готовят атаки в различных городах России в местах проведения массовых акций протеста, сообщили ТАСС источники в силовых структурах. Об этом также информирует новостное агентство «АННА Ньюс».



ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает, что главари нескольких террористических группировок, связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам», готовят для нападений «наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах». Силовые структуры РФ информацию СМИ об угрозе не комментируют.



Напоминаем, что несанкционированные протестные акции прошли в нескольких городах России 23 января, 31 января и 2 февраля, несмотря на предупреждения властей о повышенной угрозе распространения коронавируса. Очередное протестное массовое выступление намечено на 14 февраля. Эксперты отмечают, что направленное срабатывание взрывного устройства, начинённого поражающими элементами и размещенное на высоте 4-5 м (например, на фонарных столбах, рекламных баннерах или фасадах зданий), на таком мероприятии может унести много жизней невинных людей. Паника в толпе приведет эту цифру к еще большим значениям.



Есть правда и другое мнение. Спецслужбы сделали этот вброс в прессу, чтобы предотвратить массовые протестные выступления, то есть пресечь их на корню, не дать им самой возможности состояться из-за высокой террористической опасности. Во-первых, сама информация может напугать организаторов и участников планируемых демонстраций. Во-вторых, силовики способны предпринять профилактические действия для недопущения скопления большого количества людей в местах запланированного организаторами проведения протестных мероприятий.