Спецслужбы РФ: Исламисты панируют террористические акты против участников массовых протестов в России

Террористы из организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), готовят атаки в различных городах России в местах проведения массовых акций протеста, сообщили ТАСС источники в силовых структурах. Об этом также информирует новостное агентство «АННА Ньюс».
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает, что главари нескольких террористических группировок, связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам», готовят для нападений «наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах». Силовые структуры РФ информацию СМИ об угрозе не комментируют.
Напоминаем, что несанкционированные протестные акции прошли в нескольких городах России 23 января, 31 января и 2 февраля, несмотря на предупреждения властей о повышенной угрозе распространения коронавируса. Очередное протестное массовое выступление намечено на 14 февраля. Эксперты отмечают, что направленное срабатывание взрывного устройства, начинённого поражающими элементами и размещенное на высоте 4-5 м (например, на фонарных столбах, рекламных баннерах или фасадах зданий), на таком мероприятии может унести много жизней невинных людей. Паника в толпе приведет эту цифру к еще большим значениям.
Есть правда и другое мнение. Спецслужбы сделали этот вброс в прессу, чтобы предотвратить массовые протестные выступления, то есть пресечь их на корню, не дать им самой возможности состояться из-за высокой террористической опасности. Во-первых, сама информация может напугать организаторов и участников планируемых демонстраций. Во-вторых, силовики способны предпринять профилактические действия для недопущения скопления большого количества людей в местах запланированного организаторами проведения протестных мероприятий.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Их имена исчезают. У актрис, активно участвовавших в протестах, начались проблемы с работодателями
- #ЗАУГЛОМ Леонид Ивашов о подготовке Путина к Мировой войне, СНВ-3 и возвращении Донбасса в Украину
- 18:52 Спецслужбы РФ: Исламисты панируют террористические акты против участников массовых протестов в России
- 18:04 Россия скоро получит ядерное оружие небывалого могущества, средств защиты от которого у США и их союзников - нет
- 16:21 Турецкий «Орлиный коготь-2» оказался более кровопролитным, чем ожидалось
- Новости партнеров Успешный трейдинг: малоизвестные методики из знаменитой книги
- 15:41 Ударных вертолетов Ка-52М в армии РФ будет больше, открывается их новое производство
- Новости партнеров Как не выгореть, ухаживая за пожилыми родителями