Путин призвал жестко пресекать пропаганду национализма

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3 марта 2021, 14:25 Источник: РИА Новости

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно жестко пресекать национализм и ксенофобию, а также пресекать действия провокаторов.

Об этом глава государства заявил на расширенном заседании коллегии МВД России.

По его словам, самое серьезное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом.

«Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений», - сказал президент.

Ранее Путин сообщил о готовящихся против РФ провокациях в связи с коронавирусом.