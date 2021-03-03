Путин призвал жестко пресекать пропаганду национализма

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно жестко пресекать национализм и ксенофобию, а также пресекать действия провокаторов.
Об этом глава государства заявил на расширенном заседании коллегии МВД России.
По его словам, самое серьезное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом.
«Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений», - сказал президент.
Ранее Путин сообщил о готовящихся против РФ провокациях в связи с коронавирусом.
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