Путин сообщил о готовящихся против РФ провокациях в связи с коронавирусом

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24 февраля 2021, 15:35

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти обладают информацией о готовящихся против страны провокациях, касающихся борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

«Вы знаете, очень много попыток предпринималось, предпринимается, и благодарю вас за информацию, которые вы передаете политическому руководству страны по поводу того, что и планируются некоторые провокации в этой сфере», - высказал он в среду на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Путин отметил, что «ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов», в том числе в сфере медицины, чтобы поставить под сомнения достижения в борьбе с коронавирусом.

«В ход идут даже абсурдные, я бы сказал разного рода анекдотичные теории заговора», - добавил глава государства.

Однако президент подчеркнул, что многие партнеры весьма доброжелательно относятся к российским результатам в этой сфере, и готовы сотрудничать. По его словам, Москва уже привыкла и готова к всевозможным провокациям, и продолжит защищать национальные интересы страны и обеспечивать безопасность граждан.

«Нас пытаются сковать экономическими и иными санкциями, блокировать крупные международные проекты, в которых заинтересованы, кстати говоря, не только мы, но и наши партнеры, прямо вмешаться в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры нашей страны и, конечно же, активно используются инструменты из арсенала спецслужб», - пояснил Путин.