В Грузии изменили правила въезда для россиян и белорусов

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что список стран, граждане которых могут въехать в республику воздушным путем, расширился. Также упростились правила въезда для россиян.
Гарибашвили отметил, что с 1 марта гражданам России, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана и Белоруссии для въезда в Грузию потребуется отрицательный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. До этого при таком условии могли въезжать только граждане Евросоюза, остальным требовалось предъявить справку о вакцинации.
«На сухопутных границах на данном этапе оставляем существующий режим», - пояснил премьер.
Отмечается, что в Грузии снимут ряд ограничений, в том числе с 25 февраля возобновит работу междугородний транспорт, откроются гостиницы на горнолыжных курортах. Однако останется в силе комендантский час, который действует с 21.00 – 5.00.
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