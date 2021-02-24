В Грузии изменили правила въезда для россиян и белорусов

Аргументы Недели → В мире 13+

24 февраля 2021, 15:21 Источник: РИА Новости

самолет, фото: pixels.com

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что список стран, граждане которых могут въехать в республику воздушным путем, расширился. Также упростились правила въезда для россиян.

Гарибашвили отметил, что с 1 марта гражданам России, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана и Белоруссии для въезда в Грузию потребуется отрицательный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. До этого при таком условии могли въезжать только граждане Евросоюза, остальным требовалось предъявить справку о вакцинации.

«На сухопутных границах на данном этапе оставляем существующий режим», - пояснил премьер.

Отмечается, что в Грузии снимут ряд ограничений, в том числе с 25 февраля возобновит работу междугородний транспорт, откроются гостиницы на горнолыжных курортах. Однако останется в силе комендантский час, который действует с 21.00 – 5.00.