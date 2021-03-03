Почему действительно не стоит разговаривать с незнакомцами на Патриарших?

Аргументы Недели → Общество 13+

3 марта 2021, 13:46 Варвара Михальчёва

Фото: соцсети

Красный закат окутывал Патриаршие. Сумрак, казалось, через секунду опустится на небольшой пруд. Томительный вечерний зной уже отступал, а над остывающей водной гладью появился еле заметный пар. Тихо, по-таинственному тихо. Будто все вокруг замерло в ожидании чего-то привычного и одновременно странного.

«…только что человек соберется съездить в Кисловодск, − тут иностранец прищурился на Берлиоза, − пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что неизвестно почему вдруг возьмет − поскользнется и попадет под трамвай!

Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? − и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком».

М. Булгаков «Мастер и Маргарита»

Козье болото – так раньше называли Патриаршие. Козье то ли из-за пасущихся здесь коз, то ли из-за того, что отсюда поставляли козью шерсть царскому двору. А, может быть, дело вовсе не в козах, а в кознях, которые нехорошее место чинило тем, кто приходил на болото.

В начале XVII века Козье болото стало резиденцией патриарха Гермогена. Наслаждаясь алыми знойными закатами, он решил вырыть целых три пруда неподалеку для разведения рыбы. Говорят, что в Козьем болоте раньше рыбы не водилось, а как запустили ее – долго не приживалась, потому в облагороженный водоем запускали живность подешевле.

Очень скоро патриаршая слобода пришла в упадок. Любоваться закатами над прекрасными прудами стало некому. Новые водоемы засыпали, осталось лишь то самое Козье болото. А в 1897 году весенний паводок настолько размыл бывшую резиденцию священнослужителей, что власти хотели навсегда засыпать заболоченный пруд. Однако до этого дело так и не дошло. В советские времена сквер вокруг одинокого пруда облагородили, а бывший Патриарший пруд назвали Пионерским. Только по-новому, по-советски его никто не называл. Так и остался Патриарший пруд навсегда Патриаршим.

Странные вещи стали твориться на Патриарших

18 марта 1934 года два гражданина Биндер и Орлеанский прогуливались у Патриарших. Первый был низенький и толстенький с тростью, наподобие той, что у Чарли Чаплина, а второй – худой и с кепкой набекрень. Граждане намеревались приобрести пару платяных шкафов в магазине неподалеку. Но продавец сообщил им о предварительной записи на покупку. Тогда два гражданина в подсопке (обычное дело) вручили продавцу по 40 рублей каждый и получили приглашению на кассу. Все трое были задержаны милицией. И снова обычное дело. Да, обычное, если бы в кармане продавца оказались те самые настоящие 80 рублей. Но там были только 8 этикеток от портвейна.

На этом странная история не закончилась. Биндер и Орлеанский отправились в отделение милиции пешком в сопровождении одного блюстителя порядка. Все трое пропали. Миллиционер был найден только через несколько суток в Новосибирске по дороге к Владивостоку. Медики установили у него кататонический ступор. Несчастный не мог разговаривать и смотрел в одну точку.

Банда гипнотезеров была задержана в том самом доме, который позднее описал Михаил Булгаков в «Мастере и Маргарите». Только в романе нехорошей была квартира № 50, а в протоколах – № 13.

Не стоит разговаривать с незнакомцами на Патриарших (опыт Берлиоза)

Михаил Булгаков не случайно выбрал Патриаршие как место, где впервые появляется в Москве нечисть. Говорят, что животные не подходят к пруду, а птицы улетают на ночь в Московский зоопарк. И именно здесь впервые появляется Воланд со своей свитой.



Кадр из сериала «Мастер и Маргарита» реж. Владимир Бортко, 2005

Не потому ли, что в глубокой древности здесь отсекали головы ради жертвоприношения нечисти?

Красный закат окутывал Патриаршие. Сумрак, казалось, через секунду опустится на небольшой пруд. Тишина, внезапно крики, отрезанная голова – что-то это напоминает…