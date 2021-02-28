Легенда о поезде-призраке в Московском метро может быть реальностью

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 февраля 2021, 18:22 Варвара Михальчева

Фото: соцсети

Часы московского метро показывают около полуночи. На кольцевой последние пассажиры устало вглядываются в бесконечный сумрак тоннеля, ожидая прибытие поезда. Наконец-то, гул приближающего состава. Легкий ветер вырывается из тоннеля, как всегда, опережая несущийся поезд, легкая вибрация пробегает по платформе.

Кто-то устало встает со скамейки и неспешно идет к путям. Многие ничего не слышат и продолжают стоять в спокойном ожидании. Поезда нет. Слышавшие шум пассажиры думают, что перепутали: состав приехал на станцию неподалеку, и вновь погружаются в свои мысли.

Но если поезд действительно прибыл?

Легенда о поезде-призраке

Работники метро и экскурсоводы называют иллюзию прибывающего состава появлением поезда-призрака. Его можно услышать или увидеть только в полнолуние на первых открытых станциях 1935-го года от «Парка культуры» до «Сокольников». Вагоны поезда окрашены в песочный цвет. Управляет поездом машинист в форме 40-50-х годов прошлого века, а в окнах поржавевших вагонов видны усталые и безжизненные лица пассажиров, обезображенные временем. В качестве доказательства существования поезда-призрака экскурсоводы рассказывают, что после полуночи на кольцевой линии иногда срабатывает автоматика, как будто на путях находится поезд.

Как в метро мог появиться призрачный поезд?

В 1962 году произошел случай, который нигде не был в последствии задокументирован. Однако в столице обсуждали бесследное исчезновение целого поезда с пассажирами в тоннеле между станциями на Кольцевой линии.

По другой версии, поезд-призрак стали замечать после взрыва в 1947 году во время экспериментальной поездки. Перед запуском новой линии руководство метрополитена приняло решение о пробном прогоне поезда с вагонами песочного цвета. Но во время испытания по неизвестным причинам произошел взрыв и все пассажиры, которыми были строители, погибли. Инцидент был тщательно засекречен. Однако слухи о гибели сотни строителей разошлись по Москве.

По третьей официальной версии, легенда о поезде-призраке имеет вполне реальные основания. По ночам в метро мимо опустевших платформ прогоняют транзитные поезда, которым нужно пройти обслуживание в другом депо. Многие поезда старого образца. Иногда транзитные составы останавливаются на станциях, но не открывают двери вагонов. Отсюда дополнение к легенде о закрытых дверях, которые не выпускают души умерших пассажиров в мир живых.

Московские диггеры объясняют появление поезда-призрака тем, что Кольцевая линия находится в некой аномальной зоне и проживает прошлое «по кругу» раз за разом. Живые, что случайно попадают в призрачные вагоны, навсегда становятся частью прошлого.

Размышления диггеров кажутся на первый взгляд сказками. Однако с научной точки зрения, в словах диггеров есть доля информации, которую можно рассматривать всерьез.

Поезд, который мог потеряться во времени

Знаменитый физик Стивен Хокинг выдвинул гипотезу о защите хронологии: «Законы физики устроены так, что не допускают перемещения во времени макроскопических объектов». То есть никакие путешествия поезда-призрака во времени невозможны, потому что просто запрещены. Но перемещение во времени макрообъектов – это основа изменчивости нашего мира. Ход наших часов зависит от возрастания временных координат любых объектов во Вселенной. По сути, речь идет о том, что мы все перемещаемся во времени. И время не линейно, таковым оно является только в нашем сознании. На самом деле прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно.

Иногда в Бесконечности возникают временные петли, поскольку сама Вселенная – это и есть временная петля в пространстве-времени, циклический процесс. К такому выводу пришел Курт Гёдель в результате математического анализа. Во Вселенной могут образовываться небольшие временные петли с помощью прошлого и будущего. Временная петля, которую образовало прошлое, не имеет продолжения, а имеет только циклическое постоянное окончание. Согласно законам квантовой механики, аномальная временная петля за пределами своего пространства никак не влияет на обычный сценарий Вселенной, где все движется вперед по закону Стивена Хокинга, только вперед.

Возможно ли, что поезд песочного цвета просто попал в аномальную временную петлю, вызванную прошлым? Тогда потерявшиеся во времени вагоны и их пассажиры продолжают существовать в другом неизвестном нам времени, зацикленном внутри петли, которая не влияет на ход нашего времени. Потому мы и не замечаем странный поезд.

Или все же в полночь на станциях останавливаются транзитные поезда со старыми вагонами песочного цвета?