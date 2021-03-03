В России вырастут штрафы за незаконную агитацию

Совет Федерации одобрил закон о существенном увеличении штрафов за незаконную предвыборную агитацию.
Соответствующие изменения внесены в статью 5.10 КоАП. Максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей.
Согласно закону, предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, либо в местах, где ее проведение запрещено, изготовление агитматериалов с нарушениями закона о выборах, а также их размещение в местах или на объектах без разрешения собственников или владельцев будет грозить штрафом.
Для граждан он составит от 5 до 20 тысяч рублей (было от 1 до 1,5 тысяч), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (было от 2 до 5 тысяч), для юридических лиц - от 100 до 500 тысяч (было от 20 до 100 тысяч).
Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко поддержала идею ввести уголовную ответственность за треш-стримы.
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