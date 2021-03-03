Многодетным родителям разрешили брать отпуск в любое удобное время

Совет Федерации одобрил изменения в Трудовой кодекс РФ. Речь идет о правилах предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до восемнадцати лет.
«Новыми поправками предлагается предоставлять отпуск в любое удобное время для родителей, имеющих детей в возрасте до 18 лет и до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет», - говорится в пояснительной записке к документу.
«Очень хороший и достойный закон – многодетная семья должна иметь право взять отпуск тогда, когда пожелает», – заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ранее Матвиенко призвала граждан планировать летний отпуск внутри России.
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