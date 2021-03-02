Матвиенко призвала граждан планировать летний отпуск внутри России
2 марта 2021, 09:05
Председатель Совфеда Матвиенко заявила, что россиянам лучше запланировать свои летние отпуска в этом году внутри страны, поскольку поехать в другие государства будет по-прежнему сложно из-за пандемии.
"Гарантированно планировать отпуск точно можно и нужно в России", – подчеркнула Матвиенко и заметила, что в этом случае не придется бояться закрытия границ или отмены рейсов.
Спикер Совета Федерации заметила, что отдых граждан РФ за рубежом не зависит от российских властей. Валентина Матвиенко уточнила, что страна будет готова открывать авиасообщение по новым направлениям при улучшении ситуации с COVID-19, однако в данном случае речь идет о двустороннем решении и определении, кто готов открыть границы для россиян в ответ. В настоящий же момент ситуация в мире "развивается крайне сложно", заключила председатель Совфеда.
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