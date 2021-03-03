Морозов считает, что на Украине пытаются «взять реванш» за потерю Крыма

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3 марта 2021, 10:43

Антон Морозов. Фото: сайт ГД

Заявление бывшего депутата Верховной рады Татьяны Черновол, призвавшей готовиться к захвату Крыма у России ориентировано на внутреннюю националистически настроенную аудиторию на Украине.

Об этом заявил член международного думского комитета Антон Морозов. По его словам, определенные силы на Украине пытаются найти повод для того, чтобы «взять реванш» за утрату Крыма, сообщает RT.

«Хотя это произошло на основе волеизъявления граждан и обратной дороги, очевидно, нет. Но тем не менее в каких-то своих сомнительных фантазиях они всё ещё думают, что это возможно», – сказал парламентарий.

Ранее украинский политик Черновол предложила готовиться к военному захвату Крыма.