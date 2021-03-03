Большинство россиян предпочитают не распространяться о своих планах и доходах в соцсетях

Рассказывать о своих планах и поездках не стоит в целом, а особенно в соцсетях. Так считает подавляющее большинство россиян.
Кроме того, согласно результатам исследования, граждане России считают, что не стоит распространяться о своем благополучии и доходах.
80% респондентов полагают, что нельзя рассказывать о собственных передвижениях, распорядке дня, особенно в социальных сетях, а также делиться геолокацией. Вторым по популярности стал ответ, что не стоит распространяться о доходах (77%), на третьем месте (69%) – информация об очень дорогих вещах.
Почти половина опрошенных также предпочитают не рассказывать о своем автомобиле, немногим менее – готовы держать в тайне даже марки одежды и аксессуаров.
Ранее сообщалось, что с соцсетей будут ежегодно спрашивать за «самоочищение».
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