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Большинство россиян предпочитают не распространяться о своих планах и доходах в соцсетях

, 08:30 Источник: РИА Новости

Большинство россиян предпочитают не распространяться о своих планах и доходах в соцсетях
Фото: сайт ГД

Рассказывать о своих планах и поездках не стоит в целом, а особенно в соцсетях. Так считает подавляющее большинство россиян.

Кроме того, согласно результатам исследования, граждане России считают, что не стоит распространяться о своем благополучии и доходах.

80% респондентов полагают, что нельзя рассказывать о собственных передвижениях, распорядке дня, особенно в социальных сетях, а также делиться геолокацией. Вторым по популярности стал ответ, что не стоит распространяться о доходах (77%), на третьем месте (69%) – информация об очень дорогих вещах.

Почти половина опрошенных также предпочитают не рассказывать о своем автомобиле, немногим менее – готовы держать в тайне даже марки одежды и аксессуаров.

Ранее сообщалось, что с соцсетей будут ежегодно спрашивать за «самоочищение».

ДВа

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