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С соцсетей будут ежегодно спрашивать за «самоочищение»

, 20:27 Источник: Интерфакс

С соцсетей будут ежегодно спрашивать за «самоочищение»
Фото: сайт ГД

Социальные сети могут обязать ежегодно отчитываться об удалении запрещенного контента в рамках закона о «самоочищении».

Соцсети должны будут не позднее 1 февраля каждого года публиковать отчеты о проделанной ими работе, а также разместить на главной странице электронную форму для жалоб пользователей. Об этом говорится в проекте приказов Роскомнадзора (РКН).

Речь, в частности, идет о том, что ежегодный отчет размещается владельцем соцсети на ее главной странице не позднее 1 февраля в форме общедоступного и скачиваемого электронного документа.

Обращения от пользователей соцсети по поводу обнаруженной ими информации, распространяемой с нарушением закона, можно будет направлять через специальную форму, требования к которой устанавливаются другим приказом РКН.

Ранее сообщалось, что вице-спикер ГД Ирина Яровая обратилась в Следком с просьбой принять меры в отношении соцсети TikTok.

ДВа

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