Морозов считает, что школьный врач должен иметь статус завуча

Председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что депутаты завершают разработку законопроекта о повышении роли медработников в школах.
Парламентарий считает необходимым поставить школьных медиков в один ряд с полноправными членами педсовета, а в идеале, по словам депутата, школьный врач должен иметь статус завуча.
«Сейчас медики в школах считаются, по сути, вспомогательным персоналом со всеми вытекающими последствиями. Наша позиция в том, что медики должны стать полноправными членами педсовета с правом подсказывать учителям, как организовать учебный процесс, чтобы сохранить здоровье школьников», – отметил Морозов.
Ранее детский омбудсмен в РФ Анна Кузнецова заявила, что события минувшего года навсегда закрепят приоритет за очным образованием.
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