Кузнецова заявила, что события минувшего года навсегда закрепят приоритет за очным образованием

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова оценила последствия дистанционного обучения в школах.
По ее словам, если до пандемии у кого-то ещё оставались сомнения, то теперь их уже не осталось. Причем, прежде всего, у родителей.
Омбудсмен привела данные исследований, согласно которым у 42% школьников выявлена депрессия, у 83% – неблагополучные психические реакции, у 73% – ухудшение зрения. О качестве знаний Кузнецова судить не взялась.
Она отметила, что события прошлого года, связанные с пандемией и переходом на дистанционое обучение - это главная болевая точка прошлого года, которая «навсегда закрепит приоритетные позиции за очным образованием».
Ранее Кузнецова призвала развивать в интернете позитивный контент для детей.
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