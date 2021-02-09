Кузнецова призывает развивать в интернете позитивный контент для детей

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9 февраля 2021, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Анна Кузнецова. Инстаграм Анны Кузнецовой

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает необходимым создание федеральной программы по развитию позитивного созидательного контента для детей и подростков в Сети.

Детский омбудсмен отметила, что необходимо появление не только новых книг, но и фильмов и телепередач про подростков но и, возможно, профильные группы в социальных сетях.

«Это могли бы быть блоги, в которых дети могли бы получать поддержку, находить источники вдохновения и позитивных идей, ответы на те самые вопросы, которые их волнуют больше всего», - сказала Кузнецова.

Ранее сообщалось, что иностранные соцсети могут обязать создать юридические лица в России.