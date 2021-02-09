Иностранные соцсети могут обязать создать юридические лица в России

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9 февраля 2021, 07:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Лига безопасного интернета призвала законодательно обязать иностранные соцсети создать юридические лица в России.

По словам директора лиги, члена Общественной палаты РФ Екатерины Мизулиой, соответствующие предложения направлены спикеру Госдумы и председателю Совета Федерации.

Мизулина отметила, что в начале января крупнейшие соцсети оперативно сняли публикации с призывами к массовым беспорядкам в США.

«При этом, по ее словам, аналогичные публикации с призывами к участию в незаконных акциях и массовых беспорядках в России, наоборот, получили колоссальный размах и совершенно не модерировались администраторами соцсетей и мессенджеров», - сказала Мизулина.

Известно, что юрлиц в России не имеют Facebook, TikTok, Twitter, Google и платформа YouTube.

Ранее сенатор Пушков заявил, что некоторые интернет-платформы подошли к тонкой грани, отделяющей соцсети от иноагентов.