Пушков заявил, что некоторые интернет-платформы подошли к тонкой грани, отделяющей соцсети от иноагентов

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5 февраля 2021, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков. Фото: сайт СФ

Интернет-компании, действующие на территории Российской Федерации, должны строго следовать ее законам. Об этом заявил председатель Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По словам сенатора, целый ряд интернет-платформ стал источником распространения среди граждан РФ призывов к массовым беспорядкам, а также распространения недостоверной общественно значимой информации.

«Мы вынуждены констатировать, что некоторые интернет-платформы подошли к тонкой грани, отделяющей социальные сети от иностранных агентов, которые представляют интересы зарубежных государств», – отметил Пушков.

Ранее Пушков заявил, что России необходим свой телевизор в интернете.