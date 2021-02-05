Пушков заявил, что некоторые интернет-платформы подошли к тонкой грани, отделяющей соцсети от иноагентов
5 февраля 2021, 10:13[ «Аргументы Недели» ]
Интернет-компании, действующие на территории Российской Федерации, должны строго следовать ее законам. Об этом заявил председатель Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
По словам сенатора, целый ряд интернет-платформ стал источником распространения среди граждан РФ призывов к массовым беспорядкам, а также распространения недостоверной общественно значимой информации.
«Мы вынуждены констатировать, что некоторые интернет-платформы подошли к тонкой грани, отделяющей социальные сети от иностранных агентов, которые представляют интересы зарубежных государств», – отметил Пушков.
Ранее Пушков заявил, что России необходим свой телевизор в интернете.
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